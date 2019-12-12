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Даурен Абаев: Правительство проведет ревизию молодежных программ

12 Декабря 2019 21:44
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Даурен Абаев: Правительство проведет ревизию молодежных программ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство проведет ревизию молодежных программ. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для начала хочу отметить, что окончание Года молодежи не означает, что теперь молодежная политика отойдет на периферию. Это в корне неправильное понимание. Потому, как многие мероприятия дорожной карты были рассчитаны не на один год, а на три года. По сути, большая часть мер носит системный характер. А потому по ним пока подводить итоги преждевременно. К примеру, «Жас маман», в рамках которой будет проведена модернизация 180 колледжей и 20 вузов по 100 наиболее востребованным профессиям. Эта мера позволит сократить безработицу, поменяет рынок труда, повысить качество образования, сократит отток молодежи в те же российские вузы. Я в этом абсолютно уверен», - сказал Д.Абаев.

По его словам, Год молодежи – не просто план мероприятий, а системное преобразование всей государственной молодежной политики на долгие годы вперед. Уже есть осязаемые результаты. Так, около трех тысяч работающих молодых людей в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте уже в этом году станут обладателями арендных квартир, а в течение трех лет – около девяти тысяч. Возможно, затем этот опыт будет спроецирован на все областные центры. Благодаря программам обучения, микрокредитования и молодежной практики нашли работу около 200 тысяч молодых казахстанцев. Около 18 тысяч прошли обучение основам предпринимательства, лучшим из них выделяются гранты и льготные кредиты на открытие собственного дела.

Министр отметил, что есть и проблемные вопросы, на которых сделал акцент в своем выступлении на закрытии Года молодежи Глава государства. Это слабая ориентация молодежи в государственных мерах поддержки, есть вопрос качества образования и другое. Правительство проведет серьезную работу, ревизию ряда молодежных программ с целью их улучшения.

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Ключевые слова: Правительство РК, Молодежь,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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