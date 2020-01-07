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Даурен Абаев поздравил православных христиан Казахстана с Рождеством

7 Января 2020 11:35
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Даурен Абаев поздравил православных христиан Казахстана с Рождеством

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Даурен Абаев поздравил всех православных христиан Казахстана с Рождеством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Даурен Абаев посетил рождественское богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе Нур-Султана.

«Сегодня весь православный мир отмечает один из главных христианских праздников Рождество Христово. Именно в этот светлый, добрый праздник как никогда актуализируются вечные ценности добра и милосердия, уважение к старшим и помощь близким. Этот праздник объединяет народ Казахстана и вносит весомый вклад в сохранении межконфессионального согласия и единства в нашей стране», - сказал Даурен Абаев, поздравляя жителей.

Он отметил, что казахстанцы независимо от вероисповедания и этнической принадлежности всегда разделяют друг с другом радость всех важнейших религиозных праздников и событий.

«Пусть этот праздник подарит тепло, любовь и дружбу, свет высокой духовности. Желаю каждому из нас мира, добра, благополучия и процветания», - пожелал Даурен Абаев.














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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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