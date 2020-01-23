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Даурен Абаев о запрете на экспорт живого скота: Это вынужденное решение

23 Января 2020 21:34
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Даурен Абаев о запрете на экспорт живого скота: Это вынужденное решение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос введения запрета на экспорт живого скота в Казахстане прокомментировал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава МИОР отметил, что не видит никакого противостояния в этом вопросе между Мясным союзом и Министерством сельского хояйства.

«Никакого противостояния нет, это нормальный рабочий процесс. В любой реформе есть свои плюсы, есть, конечно же, свои минусы. Есть как сторонники, так и противники. Это абсолютно нормальная практика, когда каждая из сторон публично озвучивает свои аргументы», - сказал Даурен Абаев.

Министр подчеркнул, что на первый взгляд может показаться, будто государство действительно выступает против экспортеров и стремится закрыть свои границы, но это далеко не так.

«Фактически это решение вынужденное, и о нем достаточно много уже сказано и Министерством сельского хозяйства, и Национальной палатой предпринимателей. Вы только представьте себе, в прошлом году было в страну завезено почти 60 тыс. голов крупного рогатого скота для разведения. Каждая особь субсидировалась с целью дальнейшего воспроизводства и покрытия потребности внутреннего рынка, это хорошо. Но за этот же год из страны наши животноводы вывезли 160 тыс. голов, и в результате отечественные мясокомбинаты загружены наполовину, маточное поголовье вывозится, растут цены на мясо и мясную продукцию. В том числе страдает и импортозамещение, в конечном итоге страдает потребитель. Естественно, в этой ситуации государство должно реагировать и принимать меры», - подчеркнул Даурен Абаев.

Однако министр добавил, что запрет не решит всех проблем.

«Тут надо понимать, что запрет - это не панацея от всех болезней. Я думаю, что это временная мера, которая позволит отраслевым союзам и другим участникам рынка сесть за стол переговоров и найти правильное решение», - резюмировал Даурен Абаев.



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Ключевые слова: Экономика, Сельское хозяйство,
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Серик Сабеков

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