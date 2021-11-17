Даурен Абаев - о ситуации по авто с российскими номерами: Это как человек без гражданства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев выразил свое мнение по поводу ситуации касательно 88 тысяч автомобилей с российскими номерами, не состоявших на регистрационном учете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане вдруг оказалось 88 тысяч автомобилей с российскими номерами, который сняты с официального учета в России и не поставлены в учет в Казахстане. Таким образом, они не зарегистрированы вообще нигде. Начались проверки, а владельцы таких авто вышли на митинг и начали требовать отмены для них уплаты утилизационного сбора», - спросил Даурена Абаева ведущий программы «Открытый диалог».

«Автомобили с российскими номерами, которые не зарегистрированы ни в Казахстане, ни в России - это по факту авто без номеров. Это как человек без гражданства. Для многих из таких автовладельцев отсутствие юрисдикций развязало руки. Около 1,5 тысяч аварий по всей стране, свыше 200 погибших, десятки тысяч нарушений без уплаты каких-либо штрафов. Такова цена, которую общество платит за эту серую схему. Конечно, многих не будет волновать эта тема, эта проблема, пока, конечно, не дай Бог, вы не столкнетесь с таким водителем на дороге», - сказал во время программы Даурен Абаев.

Напомним, заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов сообщил, что 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации.

Серик Тусипов также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого и разъяснил алгоритм регистрации авто с иностранными номерами.











