Даурен Абаев: Мы каждый день видим вокруг себя ордынскую символику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В годы рассвета Золотой Орды формировался этногенетический портрет современных казахов. Об этом заявил Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, отмечая роль Улуса Джучи в ходе международно-практической конференции, прошедшей в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если представить, что история народа - это большая книга, то в ней всегда есть важная глава, без которой все остальное содержание теряет свой смысл. В нашей истории такая глава - это Золотая Орда. Великая империя, степной Рим, породивший блистательную культуру и ставший домом для многих народов, говоривших на разных языках и исповедовавших разные религии. В годы ее рассвета формировался этногенетический портрет современных казахов. И сегодня мы каждый день видим вокруг себя ордынскую символику. Название нашей национальной валюты происходит от золотоордынского «данг». Резиденция Главы государства именуется ровно также, как и ставка золотоордынских и казахских правителей от Бату до Абылай-хана. От ханов Берке и Узбека мы унаследовали наш традиционный ханафитский мазхаб суннизма с его рациональным подходом и толерантностью», - сказал Даурен Абаев.

Также по словам Даурена Абаева, наша новая столица – город Нур-Султан – воплотил в себе ордынскую традицию строительства прекрасных городов посреди Великой степи.

«Так, город Сарайшык был духовной столицей Улуса Джучи, Ногайской орды и раннего Казахского ханства. В нынешней Кызылординской области существовали такие города как Янгикент, Дженд, Барчкенд, в Туркестанской области – Сыгнак, Сайрам, Яссы, Сузак.

Золотоордынские города существовали и на севере Казахстана. Об этом свидетельствуют недавние находки в городище Кызыл-оба в Северо-Казахстанской области», - отметил заместитель руководителя Администрации Президента.

«Таким образом, наши прямые предки не были исключительно «кочевым» народом без четких границ на карте – напротив, они были имперским народом-державником, сумевшим совместить преимущества кочевой и оседло-городской цивилизаций своей эпохи.

Позволю себе заметить, что в этом ключе история наших взаимоотношений с соседней Россией намного длиннее, чем нам говорили советские учебники. Они начались, как минимум, в далеком XIII столетии под гигантским «зонтиком» государственности Улуса Джучи», - считает Даурен Абаев.

Ранее Даурен Абаев отметил, что при Минобразования создается Научный институт изучения Улуса Джучи.

Напомним, в Нур-Султане проходит международно-практическая конференция «Улуг Улус-Золотая Орда: истоки, история и наследие».