Даурен Абаев: Межэтническое согласие – важное направление для Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев высказался о межэтническом согласии в Казахстане и вкладе других национальностей в развитие страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, наше министерство курирует вопросы межэтнического согласия в нашей стране. Это очень важное направление. Пожалуй, ничто так не укрепляет толерантность человека, как просвещенность и информированность. Я всегда считал и считаю, что те, кто выносит суждение о человеке только по национальному или расовому признаку – это достаточно ограниченные люди. Потому что они не способны понять все то прекрасное, что дает нам этническое согласие. И, к сожалению, таких людей оказывается не так уж и мало», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».

Отчасти, по его словам, на их количество нам открыл глаза Интернет, социальные сети.

«Мы видим, как много агрессии завязано на нетерпимости в комментариях и постах многих сетевых активистов. По большей части, они, конечно, анонимны. И это проблема касается не только нашей страны, это по всему миру. Что касается конкретно данного мероприятия, то мы постарались актуализировать темы того, какой огромный вклад в развитие нашей страны вносят русские, украинцы, узбеки, уйгуры, немцы, татары, корейцы и многие-многие другие», - отметил министр.

Он также вкратце поведал о базе из 50 наиболее ярких представителей нетитульных этносов нашей страны, которая была создана буквально на днях.

«Это небольшая база из 50 человек, которая будет использоваться нами в просветительской, информационной и научной деятельности. В нее вошли люди, которые знакомы каждому. И мы должны еще раз напомнить тот колоссальный вклад в развитие нашей страны, в развитие казахского народа, который внесли эти люди. К примеру, это Евгений Брусиловский, Герольд Бельгер,Дденис Тен, Латиф Хамиди и многие другие», - заключил министр.