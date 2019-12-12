Даурен Абаев: Индустриализация, Головкин и Димаш – достижения Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, что впечатлило его на этой неделе, рассказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На этой неделе Министерство индустрии и инфраструктурного развития опубликовало релиз, в котором подвело итоги Госпрограммы индустриализации за 10 лет. Действительно, цифры впечатляют. К примеру, налажен экспорт казахстанской продукции в 120 стран. Стали выпускаться более 500 видов товаров, которые ранее не производились в Казахстане. Было привлечено более 32 миллиардов долларов прямых инвестиций в Казахстан. Созданы новые направления промышленности. То, чего раньше не было. Автопром, железнодорожное машиностроение, производство сложных удобрений», - сказал Д.Абаев.

По его словам, результаты говорят о том, что вектор на индустриализацию был стратегически верным решением Елбасы.

«Второй факт, который я хотел бы отметить, это концерт Димаша в Нью-Йорке. Простой факт – лет 10 назад мы даже не могли представить, что Геннадий Головкин, Димаш Кудайберген и многие другие ребята будут собирать стадионы по всему миру. В Нью-Йорке, в Лондоне, в Токио. И это, я думаю, тоже одно из достижений Независимости», - сказал министр.