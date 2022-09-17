Даулету Шабанбаю вручили бронзовую олимпийскую медаль «Лондон-2012»

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанского борца вольного стиля Даулета Шабанбая наградили бронзовой олимпийской медалью «Лондон-2012». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Торжественное вручение награды Д.Шабанбаю состоялось на чемпионате мира по видам борьбы в Белграде (Сербия). Спортсмен получил медаль из рук главы Объединенного мира борьбы (UWW), члена Исполкома МОК Ненада Лаловича.

«Дорогие друзья, мой родной народ, мой Казахстан. Наконец, слава Аллаху, я получил эту медаль, которую так долго ждал! Я очень благодарен Международному олимпийскому комитету, господину Ненаду Лаловичу, президенту Объединенного мира борьбы, руководству Национального олимпийского комитета Республики Казахстан, Национальной федерации. Мне очень приятно что все поздравили меня лично. Пусть наши спортсмены будут чемпионами. Готовьтесь ребята!», - озвучил Даулет Шабанбай.

Казахстанского борца в Белграде сопровождали представители Национального олимпийского комитета Казахстана и его отец Еркин Шабанбай.

«Награда Даулета даже через десять лет является воплощением усилий и мастерства спортсмена, а также эффективной работы всей команды. Ее нельзя недооценивать. Она в истории, как и законное третье место нашего борца. Выражаю благодарность Объединенному миру борьбы за организацию передачи олимпийской медали»,- отметил генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков.

«Хочу поздравить всех с долгожданной бронзовой медалью, которая нашла своего обладателя спустя 10 лет. Даулет не только мой сын - он сын и батыр нашей Родины. Всем спасибо! Дай Бог нашему молодому поколению, подобно Даулету, мужества и успехов в будущем. Спасибо всем вам за вашу поддержку!»,- сказал отец олимпийского призера Еркин Шабанбай, который присутствовал на церемонии награждения вместе со своим сыном.

Спортсмен вошел в число призеров ОИ после перераспределения наград. На Олимпиаде в Лондоне Даулет Шабанбай завершил выступление в весовой категории до 120 килограммов на пятом месте. Однако позже, в 2019 году, после перепроверки допинг-проб грузинский борец Давид Модзманашвили и Артур Таймазов (Узбекистан) были уличены в использовании запрещенных препаратов.

После всех разбирательств было принято решение дисквалифицировать этих спортсменов, а также аннулировать их результаты, показанные на Олимпиаде в Лондоне.

Таким образом, Даулет Шабанбай был признан бронзовым призером Игр. Комейл Гасеми (Иран) и Билял Махов разделили первую строчку пьедестала, а Тервел Длагнев из США вместе с казахстанцем переместился на третье место.

Даулет Шабанбай является четырехкратным бронзовым призером чемпионата Азии (2008, 2009, 2011, 2014). Также в 2014-ом году он стал обладателем серебряной медали Азиатских игр.

Фото: olympic.kz