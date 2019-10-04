Новости
Даулетбек Кусаинов назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей АП РК
4 Октября 2019 16:19
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства назначил Даулетбека Кусаинова заведующим отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеНазначен директор Государственного академического казахского музыкально-драматического театр им. К. Куанышбаева Назначен глава управления общественного развития Туркестанской области Берик Абдыгалиулы назначен акимом Улытауского района Карагандинской области
«Распоряжением Главы государства назначены: Кусаинов Даулетбек Каирбекович заведующим Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан; Нурышев Шахрат Шакизатович первым заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан», - говорится в тексте Распоряжения.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Назначения,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Шахрат Нурышев назначен первым заместителем министра иностранных дел РК
- До конца года будет разработана Концепция празднования 30-летия Независимости Казахстана
- Опубликован видеоролик, посвященный рабочему визиту Президента Казахстана в Сочи
- Построение эффективной архитектуры безопасности на Востоке невозможно без взаимодействия с Западом – Президент РК
- 20 млрд долларов дополнительно инвестирует в транспортно-логистические проекты Казахстан
- Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай»
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047