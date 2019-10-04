+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 18 °С
USD 389.23 EUR 426.05
RUB 5.98 CNY 54.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Даулетбек Кусаинов назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей АП РК

4 Октября 2019 16:19
Поделиться:
Даулетбек Кусаинов назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей АП РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства назначил Даулетбека Кусаинова заведующим отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Шахрат Нурышев назначен первым заместителем министра иностранных дел РК
Назначен директор Государственного академического казахского музыкально-драматического театр им. К. Куанышбаева Назначен глава управления общественного развития Туркестанской области Берик Абдыгалиулы назначен акимом Улытауского района Карагандинской области

«Распоряжением Главы государства назначены: Кусаинов Даулетбек Каирбекович заведующим Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан; Нурышев Шахрат Шакизатович первым заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан», - говорится в тексте Распоряжения.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Назначения,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив