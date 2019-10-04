Даулетбек Кусаинов назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей АП РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства назначил Даулетбека Кусаинова заведующим отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Распоряжением Главы государства назначены: Кусаинов Даулетбек Каирбекович заведующим Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан; Нурышев Шахрат Шакизатович первым заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан», - говорится в тексте Распоряжения.