Даулет Турлыханов призвал поддержать кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заслуженный деятель Казахстана, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Даулет Турлыханов призвал партийцев поддержать кандидатуру Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в Президенты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране ведется активная работа по созданию справедливого общества, формированию государства, прислушивающегося к народу. Многие проблемы, которые копились годами, стали решаться. По инициативе нашего Президента были предприняты системные реформы в интересах страны. Особое внимание уделяется развитию спортивной отрасли и оказывается хорошая поддержка», - сказал он на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.

Известный спортсмен отметил, что во всех регионах страны построены универсальные спортивные комплексы, во дворах и общественных местах установлены тренажеры.

«Мы должны разумно использовать эти возможности, чтобы вырастить наших потомков здоровыми, сильными. У всех нас есть одна общая Родина, государство. Нас объединяют общие цели и ценности. Призываю всех в едином порыве поддержать Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, не бросив его в трудную минуту, оценив упорный труд, который объединил нашу страну, рассчитывая на новые инициативы и планы, направленные на будущее, в интересах народа»,- подчеркнул Даулет Турлыханов.

Фото: olympic.kz