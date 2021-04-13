АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский борец греко-римского стиля Даулет Турлыханов переизбран президентом UWW Asia (Азиатского Объединенного мира борьбы) еще на 4 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Даулет Турлыханов был переизбран в ходе выборной Генеральной ассамблеи Азиатского Объединенного мира борьбы 12 апреля. В состав Исполнительного комитета UWW Asia были избраны семь новых членов.

Избирательный конгресс Азиатской федерации по видам борьбы UWW состоялся при участии президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича, вице-президентов UWW Михаила Маиашвили и Ахролджан Рузиева, а также члена бюро UWW Замеля Аль-Шахрани.

Напомним, Даулет Турлыханов был избран президентом UWW Asia на Конгрессе Азиатского совета Объединенного мира борьбы в мае 2017 года в Нью-Дели.

Фото: prosports.kz