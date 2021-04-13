РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:05, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Даулет Турлыханов переизбран президентом UWW ASIA

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский борец греко-римского стиля Даулет Турлыханов переизбран президентом UWW Asia (Азиатского Объединенного мира борьбы) еще на 4 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Даулет Турлыханов был переизбран в ходе выборной Генеральной ассамблеи Азиатского Объединенного мира борьбы 12 апреля. В состав Исполнительного комитета UWW Asia были избраны семь новых членов.

    Избирательный конгресс Азиатской федерации по видам борьбы UWW состоялся при участии президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича, вице-президентов UWW Михаила Маиашвили и Ахролджан Рузиева, а также члена бюро UWW Замеля Аль-Шахрани.

    Напомним, Даулет Турлыханов был избран президентом UWW Asia на Конгрессе Азиатского совета Объединенного мира борьбы в мае 2017 года в Нью-Дели.


    Фото: prosports.kz
    Теги:
    Спорт Назначения
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!