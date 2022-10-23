Даулет Ергеш завоевал «серебро» чемпионата мира по вольной борьбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Даулет Ергеш стал серебряным призером чемпионата мира по вольной борьбе до 23 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

В финале в весе до 79 кг казахстанец уступил грузинскому борцу Владимиру Гамкрелидзе со счетом 3:5.

В полуфинале Ергеш в упорном матче одержал победу над американским спортсменом Картером Староччи со счетом 8-7.

Ранее казахстанский борец греко-римского стиля Олжас Султан выиграл бронзовую медаль мирового первенства в весовой категории до 60 кг.

Молодежный чемпионат мира проходит в испанском городе Понтеведра.



