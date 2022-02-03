Датчики угарного газа закупили для нуждающихся семей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почти 1,5 тысячи временных строений и жилых домов состоят на учете департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан. Об этом заявил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Еркин Отаргалымулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, на учете состоят 1 429 частных жилых домов социально-уязвимых слоев населения. Для них акимат совместно с благотворительным фондом «Dauletten» собрал 1 млн тенге на решение вопросов пожарной безопасности.

Как сообщил Е. Отаргалымулы, на эти деньги восстановлено печное отопление в 10 семьях, организована поставка угля по 2,5 тонн нуждающимся, закуплены 88 датчиков угарного газа, из них установлены 66. Также проведена очистка дымовых каналов и ремонт печей у одиноких пенсионеров и инвалидов.

Всего с начала 2022 года в городе уже зарегистрировано 63 пожара, в которых погибли пять человек. За прошлый год произошло 718 пожаров, в результате которых погибли 11 человек.