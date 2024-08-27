Датчанка написала роман-фэнтези о ботайской культуре

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко принял датскую исследовательницу, автора романа в жанре исторического фэнтези «Ботай – следы теней» Леонору ван Деурс, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Р. Василенко лично поздравил Л. ван Деурс с выходом книги, отметив её значение для популяризации изучения истории и культуры Казахстана в странах Северной Европы и в мире, в целом.

Л. ван Деурс, начавшая писать книгу в возрасте 15 лет и завершившая её к 18 годам, отметила, что её творческим вдохновителем в создании дебютного романа «Ботай – следы теней» стал необычный документальный фильм «Equus: История лошади», созданный ранее казахстанским исследователем Нурболом Баймухановым.

- Ботайцы первыми в мире одомашнили лошадь, что позволило им преодолевать большие расстояния за очень короткое время, а также открыло человечеству путь к заселению новых территорий. Увлечение ботайским наследием открыло мне двери для стажировки у известного генетика, исследователя ДНК и профессора Эске Виллерслева, – рассказала в ходе встречи Л. ван Деурс.

Презентация книги на датском языке состоялась в Копенгагене 20 января 2024 года. Роман, выпущенный датским издательством «Vild Maskine», основан на обширных и тщательных исследованиях народов Ботай и Ямная.

Фото: МИД РК

В настоящее время Л. ван Деурс, недавно отметившая своё 20-летие, прилетела в Казахстан вместе со своими родителями для ознакомительной поездки и сбора материалов для дальнейших исследований и творческой работы. В планах у молодой писательницы – вторая часть романа.

Ранее сообщалось о том, что мультфильм о ботайской культуре снимают в СКО.

Напомним, поселение эпохи энеолита (4-3 тыс. до н.э.) Ботай находится в Айыртауском районе. Площадь памятника составляет более 20 га. Исследования ведутся с 1980 года. Ученые из разных стран подтвердили, что именно на территории Северо-Казахстанской области произошла доместикация лошади в IV тысячелетии до н.э. В этом заключается основная историческая ценность Ботая.