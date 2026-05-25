Дата-центры к 2030 году будут потреблять почти 3% мировой электроэнергии

Мировое потребление электроэнергии дата-центрами к 2030 году может вырасти более чем в два раза и достичь 945 ТВт·ч, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такой прогноз приводит Международное энергетическое агентство (МЭА), связывая рост прежде всего с бурным развитием искусственного интеллекта.

Сегодня дата-центры потребляют около 415 ТВт·ч электроэнергии в год — это примерно 1,5% мирового спроса. Для сравнения, такой объем сопоставим с годовым потреблением электроэнергии крупных индустриальных экономик и сопоставим с суммарными показателями отдельных стран Европейского союза среднего масштаба. За последние пять лет показатель увеличивался в среднем на 12% ежегодно. По оценкам аналитиков, уже к концу десятилетия доля дата-центров в мировом энергопотреблении приблизится к 3%.

Главным драйвером роста становится внедрение ИИ и высокопроизводительных серверов с графическими ускорителями (GPU). Именно ускоренные серверы обеспечат почти половину всего прироста энергопотребления отрасли. Их потребление будет расти примерно на 30% ежегодно, тогда как традиционные серверы — на 9%.

Наибольший рост ожидается в США и Китае. На эти две страны придется почти 80% мирового увеличения потребления электроэнергии дата-центрами до 2030 года. В США спрос вырастет на 240 ТВт·ч, в Китае — на 175 ТВт·ч. Для сравнения, это сопоставимо с годовым потреблением электроэнергии целых стран среднего размера: прирост в США — на уровне энергопотребления такой страны, как Польша или Швеция, а в Китае — сопоставим с крупной индустриальной экономикой уровня Испании.

В Европе рост составит более 45 ТВт·ч.

Эксперты отмечают, что дата-центры становятся все более энергоемкими из-за распространения ИИ-моделей, требующих огромных вычислительных мощностей. При этом дополнительную нагрузку создают системы охлаждения, сетевое оборудование и инфраструктура бесперебойного питания.

В МЭА подчеркивают, что даже при столь быстром росте дата-центры обеспечат менее 10% общего прироста мирового спроса на электроэнергию. Однако проблема заключается в высокой концентрации таких объектов в отдельных регионах, что может создавать серьезную нагрузку на локальные энергосистемы.

Агентство также рассматривает альтернативные сценарии. При ускоренном развитии ИИ энергопотребление дата-центров к 2035 году может превысить 1700 ТВт·ч. В сценарии активного повышения энергоэффективности показатель, напротив, удастся ограничить примерно 970 ТВт·ч.

