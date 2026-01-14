Дастана Сатпаева в Великобритании уже не считают самым дорогим футболистом Казахстана

Новичок команды «Хартс» казахстанский футболист Ислам Чесноков, пока еще не сыгравший ни одного матча за новую команду, получил весомый комплимент от лиги. В игре прогнозов, где каждый болельщик может собрать свой состав из игроков чемпионата Шотландии, Исламу Чеснокову присвоили трансферную стоимость в размере шести миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 6,9 миллионам евро.

Примечательно, что по данным Transfermarkt, трансферная стоимость Чеснокова составляет всего 1,2 миллиона евро, а в «Хартс» Ислам перешел бесплатно на правах свободного агента. В «Хартсе» рассчитывают, что опыт игрока сборной Казахстана поможет клубу укрепить позиции в чемпионате. Дебют футболиста может состояться уже в ближайших турах.

Ранее самым дорогим футболистом Казахстана в Великобритании считался игрок «Кайрата» Дастан Сатпаев. На Transfermarkt его стоимость оценивается в три миллиона евро, а английский лондонский «Челси» купил казахстанского футболиста Дастана Сатпаева из «Кайрата» за 4,3 миллиона евро, что включает фиксированную сумму в 2,4 млн евро и бонусы, делая этот трансфер рекордным для казахстанского футбола. Контракт вступит в силу в августе 2026 года.

Напомним, что Шотландия — это часть Великобритании, а точнее, одна из четырех стран, составляющих Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (наряду с Англией, Уэльсом и Северной Ирландией). Каждая из этих четырех стран проводит собственные автономные чемпионаты и выступает отдельными сборными на международных соревнованиях. Ранее за клубы из футбольных чемпионатов Соединенного Королевства не играл ни один из футболистов Казахстана.



