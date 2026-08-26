KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Дастан Сатпаев впервые выйдет на поле в стартовом составе «Бернли»

    Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев впервые выйдет в стартовом составе английского «Бернли», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дастан Сатпаев
    Фото: «Спорт Шредингера»

    18-летний форвард начнет с первых минут выездной матч второго раунда Кубка английской лиги против «Брэдфорд Сити». Встреча пройдет на стадионе «Вэлли Пэрейд» в Брэдфорде.

    Для Сатпаева это будет первый матч в стартовом составе «Бернли». Ранее казахстанец дебютировал за английский клуб во втором туре Чемпионшипа в игре против «Вест Бромвича».

    В той встрече Сатпаев появился на поле на 57-й минуте и провел 33 минуты. «Бернли» уступил со счетом 1:3.

    Теперь 18-летний нападающий получил возможность впервые начать официальный матч за английский клуб с первых минут.

    Ранее Дастан Сатпаев стал первым казахстанцем, который сыграл в Чемпионшипе.

    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Казахстан Дастан Сатпаев Великобритания
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор