Дастан Сатпаев впервые выйдет на поле в стартовом составе «Бернли»

18-летний форвард начнет с первых минут выездной матч второго раунда Кубка английской лиги против «Брэдфорд Сити». Встреча пройдет на стадионе «Вэлли Пэрейд» в Брэдфорде.

Для Сатпаева это будет первый матч в стартовом составе «Бернли». Ранее казахстанец дебютировал за английский клуб во втором туре Чемпионшипа в игре против «Вест Бромвича».

В той встрече Сатпаев появился на поле на 57-й минуте и провел 33 минуты. «Бернли» уступил со счетом 1:3.

Теперь 18-летний нападающий получил возможность впервые начать официальный матч за английский клуб с первых минут.

Ранее Дастан Сатпаев стал первым казахстанцем, который сыграл в Чемпионшипе.