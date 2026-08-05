KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Дастан Сатпаев отыграл третий матч в составе «Челси»: чем он запомнился

    17-летний казахстанский футболист Дастан Сатпаев вышел на замену в третьем подряд товарищеском матче «Челси», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Дастан Сатпаев отыграл третий матч в составе «Челси»: чем он запомнился
    Кадр из видеотрансляции

    5 августа «Челси» в Гонконге проводит товарищеский матч против итальянского «Ювентуса». Главный тренер лондонского клуба Хаби Алонсо не включил Сатпаева в стартовый состав, но выпустил его на замену на 65-й минуте встречи при счете 0:0.

    После выхода Сатпаева «Челси» пропустил гол от Эдона Жегрова, далее казахстанец отметился ударом в створ ворот, однако, вратарь «Ювентуса» итальянец Микеле Ди Грегорио справился с этим.

    В итоге «Ювентус» победил «Челси» со счетом 1:0, Дастан Сатпаев добавил в свою копилку удар в створ ворот.

    До старта в новом сезоне Английской Премьер-лиги, который намечен на 24 августа, «Челси» сыграет 8 августа в Индонезии против итальянского «Милана», 9 августа в Малайзии с местным клубом «Джохор Дарул Такзим», а 15 августа на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне с испанским «Реал Сосьедат».

    Ранее мы рассказывали, Как Дастан Сатпаев может обойти конкурентов за место в основном составе «Челси».

    Спорт Футбол Дастан Сатпаев
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор