Дастан Сатпаев отыграл третий матч в составе «Челси»: чем он запомнился

5 августа «Челси» в Гонконге проводит товарищеский матч против итальянского «Ювентуса». Главный тренер лондонского клуба Хаби Алонсо не включил Сатпаева в стартовый состав, но выпустил его на замену на 65-й минуте встречи при счете 0:0.

После выхода Сатпаева «Челси» пропустил гол от Эдона Жегрова, далее казахстанец отметился ударом в створ ворот, однако, вратарь «Ювентуса» итальянец Микеле Ди Грегорио справился с этим.

В итоге «Ювентус» победил «Челси» со счетом 1:0, Дастан Сатпаев добавил в свою копилку удар в створ ворот.

До старта в новом сезоне Английской Премьер-лиги, который намечен на 24 августа, «Челси» сыграет 8 августа в Индонезии против итальянского «Милана», 9 августа в Малайзии с местным клубом «Джохор Дарул Такзим», а 15 августа на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне с испанским «Реал Сосьедат».

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