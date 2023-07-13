Дастан Мукашбеков завоевал путевку на Паралимпийские игры в Париже

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дастан Мукашбеков завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по паралегкой атлетике. Казахстанец занял третье место в толкании ядра с результатом 15.74 метра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Турнир проходит в Париже с 8 по 17 июля. В соревнованиях принимают участие более 1200 спортсменов из 107 стран мира. От Казахстана выступают Дастан Мукашбеков и Салтанат Әбілхасымқызы. Чемпионат мира по паралегкой атлетике является квалификационным турниром, где спортсмены, занявшие первые 4 места, получают путевки на XVII летние Паралимпийские игры.