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Дастан Акимов назначен председателем маслихата города Кокшетау

Арайлым Мұрат
31 Марта 2023, 17:06
Дастан Акимов назначен председателем маслихата города Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау состоялась первая организационная сессия городского маслихата VIII созыва. Новоиспеченным депутатам вручили нагрудные знаки и удостоверения, также председателем маслихата города Кокшетау был назначен Дастан Алтайулы Акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании были утверждены 4 постоянных комиссии маслихата города Кокшетау, их состав и председатели.

1. Председатель Комиссии по вопросам бюджета и финансов - Сейдалин Нурлан Абайулы.

Члены комиссии: Жумабеков Фаим Маратулы, Нұрымова Зауреш Олжабайкызы, Топорков Олег Иванович.

2. Комиссия по вопросам экологии, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства, промышленности. Председатель - Жусипов Мереке Ертайулы. Члены комиссии: Сергалиев Алибек Сабыржанулы, Туржанов Рустем Эрикулы, Тоқтарулы Даулетхан.

3. Председатель Комиссии по вопросам рассмотрения проектов договоров о выкупе земельных участков для государственных нужд – Макышев Руслан Аманбайулы. Члены комиссии: Жаксылыков Ерсайын Дулатулы, Хасенов Ерлан Маратулы, Сердалин Канат Бауыржанулы.

4. Комиссия по вопросам депутатских полномочий и этики, здоровья населения, образования, культуры, законности и правопорядка. Председатель – Есенова Гулаим Ергаликызы. Члены комиссии: Сабатаева Галия Зиябеккызы, Мукатаев Рамазан Сапарулы, Жакыпов Жанат Есенулы.


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