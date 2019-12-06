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Дарить новогодние подарки малоимущим предложили госслужащим в Антикоррупционной службе Алматы

6 Декабря 2019 13:10
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Дарить новогодние подарки малоимущим предложили госслужащим в Антикоррупционной службе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии новогодних праздников первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Алматы Данияр Таумурат призвал госслужащих не злоупотреблять служебным положением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе брифинга он призвал не использовать автомашины в личных целях, вести себя этично, не допускать вождения в нетрезвом виде, придерживаться принципов добропорядочности и безупречной репутации.

За декабрь прошлого года в Алматы составлены 7 административных протоколов на общую сумму штрафа около 2 млн тенге по даче и получению незаконного материального вознаграждения (статья 676, 677 КоАП РК).

Для примера Данияр Таумурат привел случай, когда один из сотрудников управления госдоходов города за получение 2000 тенге оплатил штраф в размере 481 тысяч тенге (200 МРП).

«Также в прошлом году двое полицейских выплатили штрафы по 600 МРП или почти 1,5 млн тенге каждый за нарушение ПДД», - сообщил Д. Таумурат.

Он добавил, что подарки госслужащим за выполнение служебных обязанностей запрещены в любой форме.

«Если стоимость подарка ниже 2 МРП, это около 5000 тенге, то для дающего предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП, это 505 тысяч тенге. Для получающего 600 МРП - это более 1,5 млн тенге. Все, что выше, расценивается как взятка, и предусматривается уже уголовная ответственность», - добавил Данияр Таумурат.

Даже подарки, поступившие без ведома госслужащего или переданные (врученные) ему публично или во время официальных мероприятий, чиновник не может оставить себе.

Согласно правилам учета и хранения имущества, обращенного в собственность государства, госслужащий обязан их сдать добровольно в специальный фонд в течение 7 календарных дней со дня получения.

Лицо, сдавшее подарок, вправе выкупить его по рыночной цене из специального государственного фонда с согласия вышестоящего должностного лица.

Представитель Антикоррупционной службы добавил, что некоторые госслужащие по-прежнему не прочь пышно, дорого, а самое главное, публично отметить тот или иной праздник, будь то свадьба, юбилей или новогодний корпоратив.

В качестве рекомендации Данияр Таумурат предложил вместо траты собранных денег на корпоративы и рестораны приобрести новогодние подарки для малоимущих.

«Мы точно корпоратив проводить не будем. А собранные деньги на что потратить, мы еще обсудим», - сказал Данияр Таумурат.

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Ключевые слова: Алматы, Другие государственные органы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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