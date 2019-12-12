Дарига Назарбаева встретилась с руководителями фермерских союзов и ассоциаций производителей продукции АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках подготовки к парламентским слушаниям Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева провела серию рабочих встреч с руководителями фермерских союзов и ассоциаций производителей продукции АПК. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Первая встреча прошла с представителями животноводческого и мясо-молочного комплекса.

Во вступительном слове глава Сената подчеркнула необходимость широкого обсуждения вопросов развития агропромышленного комплекса. «Встреча со всеми фермерскими союзами и ассоциациями аграриев даст нам возможность выслушать самих товаропроизводителей, глубже понять, какие проблемные вопросы мы должны вынести на парламентские слушания. Это особенно важно в свете того, что рекомендации парламентских слушаний играют институциональную роль», - сказала Д. Назарбаева.





Выступивший на встрече председатель правления Союза мясного хозяйства Казахстана Максут Бактибаев поделился своим видением развития отрасли и подробно остановился на проблемах, которые этому развитию мешают.

По его словам, сельхозпроизводителей и инвесторов беспокоят несколько групп проблемных вопросов. В первую очередь они касаются финансовой сферы: долгосрочному планированию и инвестициям мешает ограниченная продолжительность государственных программ, дефицит оборотных средств и высокие процентные ставки по кредитам, а совокупная поддержка отрасли со стороны государства существенно ниже разрешенной соглашениями по ВТО.

Не меньшие проблемы для сельхозпроизводителей создают действия регулирующих органов, которые, нередко, исходят из благих целей, но в результате применения приносят убытки аграриям. Руководитель Союза мясного хозяйства в качестве такого примера привел ситуацию вокруг запрета в этом году экспорта шкур, что привело к закрытию в стране более 100 заготовительных центров, государство недосчиталось значительных валютных поступлений от экспорта. Одновременно, считает М. Бактибаев, на отрасли негативно сказываются низкая эффективность научных институтов в сфере АПК и качество подготовки кадров.

Тема состояния сельскохозяйственного образования была поддержана Д. Назарбаевой, которая поручила провести отдельную встречу с сельхозвузами и колледжами по проблемам подготовки кадров для АПК.

Директор Молочного союза Казахстана Владимир Кожевников в своем выступлении затронул темы дефицита и низкого качества отечественного сырья, высоких логистических затрат, зависимости от импортных упаковочных материалов, ингредиентов, оборудований и запасных частей к ним.

Следующая рабочая встреча руководства Сената с представителями АПК была посвящена состоянию птицеводства.

В своем выступлении на встрече президент Союза птицеводов Казахстана, вице-президент Евразийской птицеводческой ассоциации Руслан Шарипов поднял проблему отмены субсидий на производство яиц: «Субсидии по мясу птицы со стороны Министерства остаются, а по яйцам убирают. И это несмотря на то, что отечественные птицефабрики подняли производство яиц на 100 процентов и занимаются экспортом. Предприятия не были готовы к этому неожиданному решению и несут значительные убытки».

В качестве решения создавшейся ситуации Р.Шарипов предложил создать фонд фуражной пшеницы, который бы позволил птицефабрикам сократить зависимость от импорта комбикорма.

Эту же проблему, как одну из наиболее острых, назвал в своем выступлении и генеральный директор ТОО «Когер ЛТД» Константин Шин (Талдыкорган). Он считает, что только субсидии со стороны государства позволяли предприятиям сохранять рентабельность. Теперь, в ситуации, когда корма, оборудование, племенную птицу, витамины и вакцины приходится закупать за рубежом за валюту, «производителям приходится продавать свою продукцию ниже себестоимости».

К.Шин в своем выступлении также затронул проблему недоступности получения поддержки со стороны государственных институтов развития из-за сложности оформления документов и бюрократических проволочек.

В выступлении Директора Ассоциации яичных производителей Максима Божко была затронута проблема конкуренции в рамках ЕАЭС со стороны российских и белорусских хозяйств: «У нас есть большой евразийский рынок, здесь есть российские, белорусские производители. Здесь мы конкурируем не по нашей себестоимости. У нас эффективное производство, мы используем самые высокие технологии. Но государственная поддержка в яичной отрасли в России и Беларуси гораздо выше, чем у нас. Здесь мы не конкурируем на уровне, кто эффективный, а кто нет, здесь идет конкуренция государственных субсидий, кто больше денег дал, того яйца дешевле. Это сейчас главный бич нашей отрасли, что государство хочет убрать поддержку, и мы тогда вообще провалимся».

М.Божко также обратил внимание участников встречи на ситуацию с фактами неконтролируемого, фактически контрабандного ввоза яичной продукции из России, которая затем продается без уплаты НДС на рынках и базарах.

По итогам проведенных рабочих встреч председатель Сената Д. Назарбаева поручила комитету по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий изучить затронутые представителями сельхозпроизводителей проблемные темы и подготовить их к обсуждению на запланированных на 2020 год парламентских слушаниях.

На рабочих встречах присутствовали председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий А.Бектаев, председатель комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству С. Джаксыбеков, секретарь комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Р.Акимов, секретарь комитета по финансам и бюджету Е. Мукаев, сенаторы Б. Еламанов, М.Жумагазиев, М. Кобенов, Н.Кылышбаев, А. Нуралиев, М.Тагимов, А.Куртаев.







