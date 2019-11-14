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Дарига Назарбаева встретилась с председателем Национального собрания Армении

14 Ноября 2019 19:46
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Дарига Назарбаева встретилась с председателем Национального собрания Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева встретилась с председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

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Стороны обсудили перспективы развития двусторонних межпарламентских отношений, а также взаимодействие в рамках парламентских организаций.

В своем выступлении Дарига Назарбаева подчеркнула, что Армения является надежным партнером Казахстана в Содружестве Независимых Государств и Евразийском экономическом союзе. «Отношения между нашими государствами сегодня развиваются динамично в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. Надеюсь, мы их сохраним, и в дальнейшем будем только развивать во благо народов», - сказала она.

Глава Сената Парламента Республики Казахстан также считает важным развитие многосторонних контактов в рамках участия в МПА СНГ, ПА ОДКБ, МПС и ПА ОБСЕ.

Особое внимание Дарига Назарбаева уделила группе по сотрудничеству между парламентами Казахстана и Армении и отметила необходимость эффективно использовать ее потенциал для обмена опытом в законотворческой деятельности.

Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян назвал казахстанско-армянские отношения дружественными и союзническими. Он также подчеркнул, что Армения придает большое значение динамичному развитию двустороннего межпарламентского сотрудничества с Казахстаном.

По итогам встречи делегация Сената Парламента Республики Казахстан во главе с Даригой Назарбаевой приняла участие в посадке деревьев на Аллее председателей в парке Национального собрания Республики Армения. По словам Дариги Назарбаевой, саженцы будут служить напоминанием об узах дружбы, скрепляющих наши страны и народы.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Сенат, Армения,
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