Дарига Назарбаева вручила госнаграды депутатам и сотрудникам аппарата Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун Дня независимости Казахстана Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева вручила государственные награды сенаторам и сотрудникам Аппарата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

За заслуги перед государством Указом Президента Казахстана орденом «Барыс» III степени награжден депутат Сената Парламента РК Толеубек Мукашев. Орденом «Парасат» отмечены заслуги депутатов Сената Мурата Бахтиярулы, Гумара Дуйсембаева, Манапа Кубенова, Марата Тагимова и руководителя аппарата Сената Серика Сыдыкова.





Постановлением межпарламентской Ассамблеи СНГ за активное участие в деятельности межпарламентской Ассамблеи были награждены орденом «Содружество» сенаторы Владимир Волков и Ербулат Мукаев. Медалью «За укрепление парламентского сотрудничества» были награждены депутаты Сената Серик Бектурганов и Алимжан Куртаев. Почетной грамотой награждены сенаторы Даурен Адильбеков, Нурлан Бекназаров, Абдалы Нуралиев, Нуржан Нурсипатов.





Нурлану Бекназарову, Бекмырзе Еламанову, Манапу Кубенову, Бактыбаю Шелпекову, Динар Нукетаевой, Рыскали Абдикерову и Михаилу Бортнику вручены благодарственные письма председателя Сената Парламента РК и нагрудные знаки партии «Nur Otan» «Белсенді қызметі үшін».



















