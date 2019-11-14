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Дарига Назарбаева прибыла с официальным визитом в Армению
14 Ноября 2019 11:29
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ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Делегация Сената Парламента Республики Казахстан во главе с председателем Даригой Назарбаевой по приглашению председателя Национального Собрания Республики Армения Арарата Мирзояна прибыла с официальным визитом в Республику Армения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
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Программой визита предусмотрены встречи спикера Сената Парламента РК с председателем Национального Собрания Республики Армения Араратом Мирзояном, премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном.
Планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Арменией, а также перспективы развития межпарламентских отношений.
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