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Дарига Назарбаева прибыла с официальным визитом в Армению

14 Ноября 2019 11:29
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Дарига Назарбаева прибыла с официальным визитом в Армению

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Делегация Сената Парламента Республики Казахстан во главе с председателем Даригой Назарбаевой по приглашению председателя Национального Собрания Республики Армения Арарата Мирзояна прибыла с официальным визитом в Республику Армения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Программой визита предусмотрены встречи спикера Сената Парламента РК с председателем Национального Собрания Республики Армения Араратом Мирзояном, премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном.

Планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Арменией, а также перспективы развития межпарламентских отношений.

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Ключевые слова: Сенат, Армения,
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