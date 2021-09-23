Дарига Назарбаева передала Нацмузею уникальный экспонат
Впервые в столичном музее были представлены оригинальные скульптуры «Трон» и «Маска» известного художника пацифиста Гонсало Мабунды (
На торжественной презентации приняли участие председатель Попечительского совета гуманитарного фонда «Дегдар» Дарига Назарбаева,
По словам, инициатора и идейного вдохновителя выставки
«Я рада приветствовать вас на выставке, идею которой подсказали «Трон» и «Маска»
Другие участники презентации и ценители искусства также отметили высокую значимость выставки, которая позволит по-новому оценить привычную для нас возможность жить под мирным небом.
Гонсало Мабунда, превратив орудия агрессии в многозначительные, символичные произведения искусства, призывает человечество к миру, что соответствует концепции выставки и идее организаторов данного культурного события. Организаторами выставки является – Гуманитарный фонд «Дегдар» при поддержке Министерства культуры и спорта РК и акимата г.Нур-Султана.
Как отметили организаторы, уникальные работы Гонсало Мабунды будут переданы в дар Национальному музею РК. Жители и гости столицы смогут посетить выставку «Трон мира» до 23 октября.
Кроме того, в рамках выставки были представлены произведения и других мастеров Казахстана, США и Африки. Как и в работах Гонсало Мабунда, в них прослеживается безграничная любовь к родной земле и уважение к истории. Организаторы продемонстрировали отдельный раздел экспозиции, посвященный 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. В экспозиции представлены работы более 25 казахстанских и зарубежных художников. Среди них – такие корифеи национального искусства, как Айша Галимбаева,
Тематика мира и согласия также нашла свое отражение в концертной программе в рамках выставки, где казахские мотивы тесно переплетались с африканскими. Ценители искусства смогли послушать выступления Государственного трио «Forte-Trio» под руководством Заслуженного деятеля Казахстана Тимура Урманчеева; оперной певицы СалтанатАхметовой; казахстанской группы
Стоит отметить, что экспонаты предоставили Национальный музей РК, Государственный музей искусств им. А. Кастеева, ГФ «Дегдар», НПО «Евразийский культурный альянс», центр Современного искусства «Куланши», картинная галерея «Жаухар»