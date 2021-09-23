Дарига Назарбаева передала Нацмузею уникальный экспонат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном музее Республики Казахстан состоялась торжественная презентация уникальной выставки под названием «Трон мира». Выставка приурочена к 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона, которое стало важным событием планетарного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Впервые в столичном музее были представлены оригинальные скульптуры «Трон» и «Маска» известного художника пацифиста Гонсало Мабунды ( Мозамбик). Уникальность необычных скульптур состоит в том, что они выполнены из деактивированного оружия и его фрагментов. Несмотря на то, что произведения художника сложены из предметов, напоминающих о войне, его творчество призывает человечество к миру и согласию.

На торжественной презентации приняли участие председатель Попечительского совета гуманитарного фонда «Дегдар» Дарига Назарбаева, вице-министр культуры и спорта Н. Дауешов, президент Академии художников Казахстана Амандос Аканаев, директор Государственногомузея искусств имени А. Кастеева Гульмира Шалабаева, руководитель управления культуры акимата г. Нур-Султана Нурлан Алимжанов, куратор некоммерческой организации «Евразийский Культурный Альянс» Владислав Слудский и другие общественные деятели.

«Я рада приветствовать вас на выставке, идею которой подсказали «Трон» и «Маска» Гонсало Мабунды. Художник- пацифист Гонсало Мабунда пережил в своем родном Мозамбике все ужасы многолетней войны. И когда, наконец, наступил долгожданный мир, а оружие подлежало уничтожению, художник решил увековечить память о страшных десятилетиях через уникальные арт-объекты из гильз, снарядов и автоматов. Сегодня в мире снова много точек, где вспыхивают боевые действия. Инициируя выставку, я хотела через язык искусства призвать людей к согласию, напомнить о том, что в войне есть только проигравшие, она приносит страдания всем сторонам конфликта», - отметила Дарига Назарбаева.

Другие участники презентации и ценители искусства также отметили высокую значимость выставки, которая позволит по-новому оценить привычную для нас возможность жить под мирным небом.

Гонсало Мабунда, превратив орудия агрессии в многозначительные, символичные произведения искусства, призывает человечество к миру, что соответствует концепции выставки и идее организаторов данного культурного события. Организаторами выставки является – Гуманитарный фонд «Дегдар» при поддержке Министерства культуры и спорта РК и акимата г.Нур-Султана.

Как отметили организаторы, уникальные работы Гонсало Мабунды будут переданы в дар Национальному музею РК. Жители и гости столицы смогут посетить выставку «Трон мира» до 23 октября.

Кроме того, в рамках выставки были представлены произведения и других мастеров Казахстана, США и Африки. Как и в работах Гонсало Мабунда, в них прослеживается безграничная любовь к родной земле и уважение к истории. Организаторы продемонстрировали отдельный раздел экспозиции, посвященный 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. В экспозиции представлены работы более 25 казахстанских и зарубежных художников. Среди них – такие корифеи национального искусства, как Айша Галимбаева, АмандосАканаев, Абдрашит Сыдыханов, Амен Хайдаров и др.

Тематика мира и согласия также нашла свое отражение в концертной программе в рамках выставки, где казахские мотивы тесно переплетались с африканскими. Ценители искусства смогли послушать выступления Государственного трио «Forte-Trio» под руководством Заслуженного деятеля Казахстана Тимура Урманчеева; оперной певицы СалтанатАхметовой; казахстанской группы африканского происхождения «Килиманджаро», этно-фольклорной группы «Туран».

Стоит отметить, что экспонаты предоставили Национальный музей РК, Государственный музей искусств им. А. Кастеева, ГФ «Дегдар», НПО «Евразийский культурный альянс», центр Современного искусства «Куланши», картинная галерея «Жаухар»







