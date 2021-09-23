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    15:00, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Дарига Назарбаева передала Нацмузею уникальный экспонат

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном музее Республики Казахстан состоялась торжественная презентация уникальной выставки под названием «Трон мира». Выставка приурочена к 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона, которое стало важным событием планетарного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Впервые в столичном музее были представлены оригинальные скульптуры «Трон» и «Маска» известного художника пацифиста Гонсало Мабунды (Мозамбик). Уникальность необычных скульптур состоит в том, что они выполнены из деактивированного оружия и его фрагментов. Несмотря на то, что произведения художника сложены из предметов, напоминающих о войне, его творчество призывает человечество к миру и согласию.

    На торжественной презентации приняли участие председатель Попечительского совета гуманитарного фонда «Дегдар» Дарига Назарбаева, вице-министр культуры и спорта Н. Дауешов, президент Академии художников Казахстана Амандос Аканаев, директор Государственногомузея искусств имени А. Кастеева Гульмира Шалабаева, руководитель управления культуры акимата г. Нур-Султана Нурлан Алимжанов, куратор некоммерческой организации «Евразийский Культурный Альянс» Владислав Слудский и другие общественные деятели.

    По словам, инициатора и идейного вдохновителя выставки Дариги Назарбаевой, эти работы были представлены на выставке современного искусства Art Dubai-2021 и произвели неизгладимое впечатление.

    «Я рада приветствовать вас на выставке, идею которой подсказали «Трон» и «Маска» Гонсало Мабунды. Художник-пацифист Гонсало Мабунда пережил в своем родном Мозамбике все ужасы многолетней войны. И когда, наконец, наступил долгожданный мир, а оружие подлежало уничтожению, художник решил увековечить память о страшных десятилетиях через уникальные арт-объекты из гильз, снарядов и автоматов. Сегодня в мире снова много точек, где вспыхивают боевые действия. Инициируя выставку, я хотела через язык искусства призвать людей к согласию, напомнить о том, что в войне есть только проигравшие, она приносит страдания всем сторонам конфликта», - отметила Дарига Назарбаева.

    Другие участники презентации и ценители искусства также отметили высокую значимость выставки, которая позволит по-новому оценить привычную для нас возможность жить под мирным небом.

    Гонсало Мабунда, превратив орудия агрессии в многозначительные, символичные произведения искусства, призывает человечество к миру, что соответствует концепции выставки и идее организаторов данного культурного события. Организаторами выставки является – Гуманитарный фонд «Дегдар» при поддержке Министерства культуры и спорта РК и акимата г.Нур-Султана.

    Как отметили организаторы, уникальные работы Гонсало Мабунды будут переданы в дар Национальному музею РК. Жители и гости столицы смогут посетить выставку «Трон мира» до 23 октября.

    Кроме того, в рамках выставки были представлены произведения и других мастеров Казахстана, США и Африки. Как и в работах Гонсало Мабунда, в них прослеживается безграничная любовь к родной земле и уважение к истории. Организаторы продемонстрировали отдельный раздел экспозиции, посвященный 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. В экспозиции представлены работы более 25 казахстанских и зарубежных художников. Среди них – такие корифеи национального искусства, как Айша Галимбаева, АмандосАканаев, Абдрашит Сыдыханов, Амен Хайдаров и др.

    Тематика мира и согласия также нашла свое отражение в концертной программе в рамках выставки, где казахские мотивы тесно переплетались с африканскими. Ценители искусства смогли послушать выступления Государственного трио «Forte-Trio» под руководством Заслуженного деятеля Казахстана Тимура Урманчеева; оперной певицы СалтанатАхметовой; казахстанской группы африканского происхождения «Килиманджаро», этно-фольклорной группы «Туран».

    Стоит отметить, что экспонаты предоставили Национальный музей РК, Государственный музей искусств им. А. Кастеева, ГФ «Дегдар», НПО «Евразийский культурный альянс», центр Современного искусства «Куланши», картинная галерея «Жаухар»





    Теги:
    Культура Астана 30-летие закрытия Семипалатинского полигона
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