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Дарига Назарбаева обсудила перспективы расширения экспорта казахстанской продукции в Армению

16 Ноября 2019, 11:11
Дарига Назарбаева обсудила перспективы расширения экспорта казахстанской продукции в Армению

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита в Армению председателя Сената Республики Казахстан Дариги Назарбаевой состоялась встреча с Премьер-Министром Республики Армения Николом Пашиняном, передает МИА «Казинформ».

Стороны затронули вопросы развития двусторонних отношений, расширения торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

Дарига Назарбаева отметила необходимость увеличения объемов взаимной торговли, расширения и разнообразия структуры товарооборота. По итогам 2018 года внешнеторговый оборот между Казахстаном и Арменией увеличился более чем на 33,9%.

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«Это говорит о перспективах роста товарооборота, закладывает важный задел для увеличения объемов взаимной торговли в будущем. Рынок Армении представляет интерес для экспорта казахстанской продукции. Мы готовы расширить номенклатуру экспорта в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, пищевая промышленность, строительные материалы и химическая продукция», - сказала Д. Назарбаева.

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В свою очередь, говоря об экономических связях Казахстана с Арменией, Никол Пашинян подчеркнул значительный потенциал их развития, который мог бы быть реализован в различных полезных для сторон форматах.

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