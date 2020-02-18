Дарига Назарбаева: Наша задача – сделать продукты питания доступными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева в рамках подготовки к парламентским слушаниям провела встречу с представителями государственных органов и сельхозпроизводителей по проблематике текущего состояния мясной отрасли Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Во встрече приняли участие депутаты Сената РК, представители Министерства сельского хозяйства, а также руководители мясоперерабатывающих предприятий Казахстана.

Как сказал в своем выступлении на встрече первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, мясное животноводство является приоритетным направлением сельского хозяйства. В Государственной программе развития АПК на 2017-2021 годы ему уделяется особое внимание. Для развития отрасли ежегодно выделяется порядка 116 млрд тенге, в том числе на развитие племенного животноводства – 60 млрд тенге, на производство продукции животноводства – 56 млрд тенге. Тем не менее главная проблема отрасли – дефицит сырьевых ресурсов.

«Именно отсутствие сырья и относительно высокая стоимость сырья, делают продукцию отечественных предприятий менее конкурентоспособной», - сказал А. Сапаров.

Дарига Назарбаева подняла вопрос о запрете на вывоз скота и его последствиях.

«Нам нужно не только объемом взять, но и качеством, и ценой. А на сегодня что мы имеем? Цены на мясо растут очень быстрыми темпами. Мясо-то у нас есть, но почему на нашем рынке оно такое дорогое? Тем более у нас страна и жители исторически ориентированы на мясо. После хлеба мясо – это второй по значимости продукт», - отметила Д. Назарбаева.

Выступивший в ходе обсуждения директор ТОО «Кублей» Талгат Берекешев сделал акцент на основной, по его мнению, проблеме наших перерабатывающих предприятий – недозагруженности мощностей.

«Загруженность мясокомбинатов составляет 40-45%. Главная причина – это действующая на сегодня программа МСХ по продуктивному животноводству. Согласно ей, все субсидии направляются через откормочные площадки, а не на переработку сырья на промышленных предприятиях. Поэтому фермеры получают субсидии на скот, только если сдают свою скотину на откормплощадку, а не на мясокомбинат. То есть они не мотивированы сдавать мясо нам. А откормщикам выгоден экспорт, поэтому субсидированный скот уходит перекупщикам», - подчеркнул Т. Берекешев.

В ответной реплике спикер Сената отметила, что, если каждый завод будет загружен хотя бы на 90%, то это будут совершенно другой объем продукции и другая розничная цена на рынке, при этом уйдут посредники.

«Нам сейчас нужно думать о том, как накормить население, чтобы основные продукты питания были для него доступными, по карману. Это наша главная общая задача. Перед сельским хозяйством как отраслью стоят приоритеты. Не забывайте про казахстанцев. Надо, чтобы у них на столе было доступное вкусное мясо. Сначала нужно думать о своей продовольственной безопасности. Важно накормить свою страну», - сказала Д. Назарбаева.

Кроме того, говоря о текущем состоянии мясной отрасли, глава Сената отметила ее связь с легкой промышленностью.

«Убой – это тоже важный вопрос. Потому что из-за качества кожи у нас хромает развитие легкой промышленности. Надо подходить к этому вопросу комплексно, со всех сторон», - сказала она.

Подводя итоги встречи, Д. Назарбаева отметила, что работа продолжится и после парламентских слушаний.

«К концу 2020 – началу 2021 года будет готова Дорожная карта развития АПК. Надо принимать «умные» законы и «умные» правила. У нас с вами общий интерес – поднять свое сельское хозяйство, быть богатой страной, чтобы у нас дастархан ломился от вкусных и дешевых продуктов отечественного производства. Это и есть экономика простых вещей», - сказала Д. Назарбаева.