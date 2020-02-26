Дарига Назарбаева: Легкой промышленности Казахстана нужна отдельная целевая программа развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева в рамках подготовки к парламентским слушаниям провела встречу с представителями государственных органов и субъектов рынка по вопросу торговых площадей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В мероприятии приняли участие депутаты Сената, руководители министерств торговли и интеграции, индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, финансов, акимата Нур-Султана, НПП «Атамекен».

В приветственном слове Дарига Назарбаева напомнила, что на предыдущих встречах отечественные производители одним из основных проблемных вопросов для них назвали высокую стоимость аренды в торговых центрах.

В своем докладе вице-министр торговли и интеграции РК Азамат Аскарулы сообщил о мерах торговой политики для отечественных товаропроизводителей. Среди них требование размещения товаров отечественного производства на доступных местах в торговых залах, запрет на установление так называемых ретро-бонусов, выделение не менее 30% полочного пространства для отечественных продовольственных товаров. «Мы реализуем проект по строительству агро-логистических центров и оптово-распределительных центров. В итоге будет создана новая крупномасштабная заготовительная и сбытовая система для всей страны», - подчеркнул вице-министр.

Выступивший далее на встрече вице-министр национальной экономики Жаслан Мадиев сосредоточился на мерах поддержки предприятий легкой промышленности, а именно на специальных экономических зонах, для участников которых предусмотрено освобождение от корпоративного подоходного, земельного налога, налога на имущество и платы за пользование земельными участками.

В свою очередь руководитель Ассоциации минимаркетов Казахстана Бауржан Нуркенов в своем выступлении остановился на проблеме высокого уровня теневой экономики в продуктовом ритейле. Для ее решения, по мнению Б.Нуркенова, нужна кооперация мелких участников рынка.

Заслушав доклады, сенатор Даурен Адильбеков обратил внимание на методику определения критериев субсидирования аренды. «Если мы будем субсидировать, где гарантия того, что хозяин торговых площадей не увеличит аренду каскадным методом?», - поделился своими опасениями сенатор.

Сенатор Али Бектаев, в свою очередь, обратил внимание участников обсуждения на то, что в разных торговых точках цены на одни и те же товары колеблются от 10% до 3 раз. «Мы всегда считаем, что торговые рынки – это место, где продается подешевле. По нашему анализу выходит, что торговые рынки по цене не отличаются от торговых центров, которые имеют хорошие солидные коммуникации (отопление, вентиляцию, камеры наблюдения), а на рынках такого нет. Надо разбираться, почему такая надбавка на рынках», - добавил он.

Резюмируя обмен мнениями, Дарига Назарбаева отметила, что обсуждение болевых точек по теме торговых площадей не закончилось. «По торговле надо делать отдельные слушания, это ведь огромная сфера, которая касается всех», - сказала она.

Спикер Сената также обратила внимание на то, что торговая отрасль всегда будет одним из важнейших элементов нашей экономики. «Только нужны современные цивилизованные условия, для того, чтобы сами казахстанские потребители любили свою отечественную продукцию, доверяли ей и хвалили. Это и есть самый лучший имидж, который будет работать потом и для нашей продукции за рубежом тоже».

При этом Д. Назарбаева подчеркнула, что в целом для обеспечения развития легкой промышленности нужна целевая программа. «Принято считать, что легкая промышленность трудоемкая, но она еще и наукоемкая. Многие страны, которые успешно развивают эту сферу, не жалеют средств, чтобы вкладывать в научные исследования, в разработку новых тканей, текстур. Нужно посмотреть на это с точки зрения опыта других стран, которые это уже прошли», - отметила она.

Подводя итоги встречи, председатель Сената поручила ответственным комитетам изучить затронутые участниками встречи проблемные темы и подготовить их к обсуждению на Парламентских слушаниях.