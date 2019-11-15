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Дарига Назарбаева и Армен Саркисян договорились о новых направлениях сотрудничества между Казахстаном и Арменией

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Ноября 2019, 20:13
Дарига Назарбаева и Армен Саркисян договорились о новых направлениях сотрудничества между Казахстаном и Арменией

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В рамках официального визита в Армению Председатель Сената Республики Казахстан Дарига Назарбаева встретилась с Президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе беседы собеседники затронули вопросы сотрудничества в таких сферах, как развитие туризма, информационных технологий, транспортно-логистического потенциала и т.д.

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Спикер Сената пригласила армянских бизнесменов к работе Международного финансового центра «Астана» и международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, сделав особый акцент на возможностях, которые открываются перед предпринимателями и инвесторами стран ЕАЭС по выходу на рынки Китая и Юго-Восточной Азии.

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Президент Армен Саркисян поддержал предложение спикера Сената по расширению взаимодействия предпринимателей двух стран, добавил, что на сегодняшний день Казахстан и Армения не в полной мере используют имеющийся потенциал сотрудничества. По его словам, есть возможность придать импульс как минимум по нескольким направлениям партнерства. Это пищевая безопасность (обработка и транспортировка продуктов питания), финансовое управление и совместные культурные мероприятия.

photoСтороны договорились создать совместные рабочие группы по перспективным направлениям сотрудничества между Казахстаном и Арменией.

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