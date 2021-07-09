Дархан Кыдырали встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международную Тюркскую академию специально посетил Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

Высокого гостя встретил президент Тюркской академии Дархан Кыдырали.

Ознакомив гостя с библиотекой Тюркской академии и ее богатым книжным фондом, глава Академии проинформировал председателя сессии ООН о работе организации.

В свою очередь, известный дипломат Волкан Бозкыр отметил, что Академия является очень важной организацией в укреплении сотрудничества между тюркоязычными странами, и выразил благодарность за проделанную работу.

Глава Академии почтил гостя и вручил ценные издания Тюркской академии.