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Дархан Кыдырали встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН

9 Июля 2021, 01:06
Дархан Кыдырали встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международную Тюркскую академию специально посетил Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

Высокого гостя встретил президент Тюркской академии Дархан Кыдырали.

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Ознакомив гостя с библиотекой Тюркской академии и ее богатым книжным фондом, глава Академии проинформировал председателя сессии ООН о работе организации.

В свою очередь, известный дипломат Волкан Бозкыр отметил, что Академия является очень важной организацией в укреплении сотрудничества между тюркоязычными странами, и выразил благодарность за проделанную работу.

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Глава Академии почтил гостя и вручил ценные издания Тюркской академии.

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