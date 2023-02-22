Дархан Кыдырали ответил на критику проекта закона «О масс-медиа»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали прокомментировал критику проекта закона «О масс-медиа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изменения в законодательство о масс-медиа еще вносятся. Сегодня продолжается системная работа. В планах встреча с коллегами, которые высказали критику проекта закона», - сказал Дархан Кыдырали в кулуарах Правительства.

По его словам, законодательство все еще обсуждается.

«На рассмотрение Мажилиса пока не дошло. Надо еще немного поработать над совершенствованием проекта закона «О масс-медиа». В этой связи приглашаем коллег, которые высказывают свое мнение по поводу законопроекта, в рабочую группу Мажилиса. Мы в курсе о критических сообщениях», - добавил министр.

Напомним, 16 марта Президент Касым-Жомарт Токаев предложил пересмотреть Закон о СМИ. Представленные на сайте открытых НПА проекты закона «О масс-медиа» вызвали бурное обсуждение в кругах журналистов, общественников и экспертов.