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    14:49, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    Дархан Кыдырали ответил на критику проекта закона «О масс-медиа»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали прокомментировал критику проекта закона «О масс-медиа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Изменения в законодательство о масс-медиа еще вносятся. Сегодня продолжается системная работа. В планах встреча с коллегами, которые высказали критику проекта закона», - сказал Дархан Кыдырали в кулуарах Правительства.

    По его словам, законодательство все еще обсуждается.

    «На рассмотрение Мажилиса пока не дошло. Надо еще немного поработать над совершенствованием проекта закона «О масс-медиа». В этой связи приглашаем коллег, которые высказывают свое мнение по поводу законопроекта, в рабочую группу Мажилиса. Мы в курсе о критических сообщениях», - добавил министр.

    Напомним, 16 марта Президент Касым-Жомарт Токаев предложил пересмотреть Закон о СМИ. Представленные на сайте открытых НПА проекты закона «О масс-медиа» вызвали бурное обсуждение в кругах журналистов, общественников и экспертов.


    Теги:
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