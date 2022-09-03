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    18:15, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Кыдырали Дархан Куандыкулы, 16.04.1974, родился в Южно-Казахстанской области.

    Образование, специальность (квалификация), лицензии:

    КазНУ (1991-1992);

    Университет Мармара (1996);

    Докуз Эйлюль университет (1997);

    Эгейский университет (1998);

    Стамбульский университет (2001);

    Повышение квалификации: Каирский университет в Египте (2006), Международный лингвистический институт, Вашингтон (2013)

    Профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Стамбульского университета, университета им. Мимар Синана Турции.

    Трудовой стаж:

    Международный Казахско-Турецкий университет им. К.А. Ясауи: старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий кафедрой, руководитель аппарата, ведущий научный сотрудник (2001-2005);

    Ведущий научный сотрудник Института тюркологии и научно-исследовательского центра «Бауыржантану» (2003-2005);

    Доцент, старший научный сотрудник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2005-2006);

    Заместитель главного редактора альманаха «Туған тіл» (2005-2006);

    Заместитель директора Президентского центра культуры Республики Казахстан (2006-2007);

    Ведущий духовно-познавательной программы «Күмбез» телеканала «Қазақстан» (2006-2007);

    Советник министра Министерства образования и науки Республики Казахстан (2007-2008);

    Эксперт Администрации Президента Республики Казахстан, исполнение обязанностей в качестве заведующего сектором (2008-2009);

    Заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан (2009-2012);

    Заместитель Генерального секретаря Тюркского совета (2012-2014);

    Президент Международной организации Тюркская академия (2014, переизбран с 09.2018);

    Председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (07.2016, 05.2021)

    Прочие должности:

    Заместитель Председателя Республиканского общественного совета Miras при партии Nur Otan;

    Член комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан;

    Член правления Союза писателей Казахстана;

    Член Совет директоров Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева;

    Член Общественного совета Агентства по противодействию коррупции;

    Председатель Общественного совета Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (с 09.2021);

    Член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан (с 14.06.2022)

    Ранее министром информации и общественного развития был Аскар Умаров.


    Фото из открытых источников


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