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    12:30, 30 Март 2022 | GMT +6

    Дархан Калетаев освобожден от должности Посла РК в Молдове

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ранее сообщалось о том, что Айдарбеков Алмат Дакибайулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Молдова.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Украина Молдова МИД РК
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