Дархан Калетаев освобожден от должности Посла РК в Молдове

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее сообщалось о том, что Айдарбеков Алмат Дакибайулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Молдова.