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Дархан Калетаев освобожден от должности первого заместителя Руководителя Администрации Президента РК

18 Декабря 2019 12:06
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Дархан Калетаев освобожден от должности первого заместителя Руководителя Администрации Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности первого заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

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Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Дархан Калетаев родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, Национальную Высшую школу государственного управления. Трудовую деятельность начал в 1995 году.

Работал в структуре Администрации Президента РК, министерств образования и культуры, информации и общественного согласия. В 2007-2008 годы занимал должность Заместителя Руководителя Администрации Президента, в 2008-2009 годы - первый заместитель Председателя НДП «Нұр Отан», в 2009-2016 годы - управляющий директор ФНБ «Самрук-Қазына». В октябре 2016 года Указом Президента РК назначен депутатом Сената Парламента. С сентября 2017 года - член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента. С апреля 2018 года занимал должность министра общественного развития РК. 1 марта 2019 года назначен руководителем Канцелярии Премьер-Министра РК. 25 марта 2019 года был назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента РК.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Назначения,
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