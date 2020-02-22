Дархан Калетаев назначен послом Казахстана в Украине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства провел ряд назначений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Указами Главы государства назначены:

Калетаев Дархан Аманович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве Туматов Айдарбек Ануарбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству.

Указом Главы государства Ордабаев Самат Исламович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Украине, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству.

Калетаев Дархан родился 14 октября 1972 года в Восточно-Казахстанской области в Тарбагатайском районе в поселке Приозерное. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет (1994) - историк; Национальную Высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1996-1997).

Трудовой стаж:

· Специалист 1-ой категории, ведущий специалист Комитета по языкам при Кабинете Министров Республики Казахстан (1995);

· Ведущий, главный специалист Государственного комитета Республики Казахстан по национальной политике (1995-1996);

· Заместитель начальника управления Департамента координации языковой политики Министерства образования и культуры Республики Казахстан, г. Алматы (05.1997-11.1997);

· Начальник отдела молодежной политики Департамента внутренней политики Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан, г. Астана (11.1997-2001);

· Заместитель директора Департамента внутренней политики Министерство культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан, г. Астана (2001-02.2002);

· Директор Департамента молодежной политики Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан, г. Астана (02.2002-11.2002);

· Заведующий сектором, заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (11.2002-2004);

· Заведующий социально-политическим отделом Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (2004-2005);

· Заведующий Социально-политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (2005-2006);

· Заведующий Отделом государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (2006-12.01.2007);

· Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (12.01.2007-13.10.2008);

· Управляющий директор «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (11.2009-10.2016);

· Министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (04.04.2018-29.06.2018);

· Министр общественного развития Республики Казахстан (03.07.2018-25.02.2019);

· Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (25.02.2019-25.03.2019);

· Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (25.03.2019-18.12.2019)

Прочие должности:

· Секретарь Национального совета при Президенте РК, секретарь Общественного совета по Средствам массовой информации (информационной политике) при Президенте РК (2004-2005);

· Президент Казахстанской федерации велосипедного спорта (01.2015-10.2019);

· Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (17.04.2017)