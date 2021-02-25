Дархан Калетаев и Роман Лещенко обсудили вопросы углубления взаимодействия в сфере сельского хозяйства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 февраля посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев обсудил с Министром аграрной политики и продовольствия Романом Лещенко вопросы дальнейшего углубления взаимодействия в сфере сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Было подчеркнуто, что данная сфера является одним из «драйверов» развития казахстанско-украинского сотрудничества. Успешно реализуется ряд крупных совместных проектов в Казахстане в области мясного и молочного животноводства, переработки масленичных культур, сельхозмашиностроения и др. Казахстанские инвесторы вкладывают в производство продукции растениеводства, ее хранение и переработку – построено несколько элеваторов и мукомольных мельниц.

При этом в проработке находится еще несколько больших проектов, реализация которых позволит вывести взаимодействие на качественно новый уровень. Собеседники договорились приложить дополнительные усилия в этом направлении и в этих целях организовать взаимные визиты профильных министров, а также осуществить обмен бизнес-делегациями.