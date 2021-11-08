Дарежан Омирбаев признан лучшим режиссером на 34-м Токийском кинофестивале

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Дарежан Омирбаев получил приз «Лучший режиссер» за фильм «Акын», который участвовал в конкурсной программе 34-го Токийского международного кинофестиваля. Об этом стало известно сегодня во время церемонии закрытия фестиваля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

- Жюри решило отдать данную награду мистеру Омирбаеву, потому что все мы были впечатлены тем, как ярко он выражает свою творческую индивидуальность в фильме, - сказал член жюри Крис Фудживара (Chris Fujiwara). - Это фильм о поэзии, о том, как проблематично быть поэтом в мире, который не ценит этот вид искусства. Отчасти та же самая проблема сейчас встаёт перед независимыми кинематографистами. Фильм сильно резонирует с теми людьми, кому небезразлично само искусство и то, какой вклад оно вносит в наше человеческое сообщество, - добавил он.

Казахстанский режиссер в своей видео речи поблагодарил жюри и зрителей фестиваля, которые высоко оценили фильм «Акын» и отметил, что последнюю оценку произведения искусства даст время.

- Это победа не только моя, но и всей киногруппы, киностудии «Казахфильм». Такие призы дают силу для дальнейшей работы, большое спасибо, - добавил Дарежан Омирбаев.

Напомним, художественная картина, созданная АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова» при содействии НАО «Государственный центр поддержки национального кино» по заказу Министерства культуры и спорта РК, расскажет историю непризнанного казахского поэта. Сценарий написан по мотивам рассказа писателя Германа Гессе «Авторский вечер». Главную роль в картине сыграл солист группы «Жигиттер» Ердос Канаев. Съемки фильма прошли в Алматы. Оператор-постановщик – Борис Трошев, художник-постановщик – Александр Ророкин. Продюсерами картины выступили Юлия Ким и Ержан Ахметов.

Tokyo International Film Festival – фестиваль класса «А», который входит в 15 лучших кинофестивалей мира, одобренных Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Он проводится с 1980-х годов и является одним из важнейших в мире.