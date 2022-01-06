Данные террористические банды прошли серьезную подготовку за рубежом - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания Совета Безопасности Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал силы, которые совершили атаку на Казахстан, настоящими террористами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент заявил, что данные террористические банды являются по сути дела международными, которые прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан нужно рассматривать как акт агрессии.

«В связи с этим, полагаясь на Договор о Коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза – это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как Главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии, безопасности и спокойствии наших граждан. Поэтому, обращение к партнерам по ОДКБ считаю абсолютно уместным, своевременным. Полагаю, что народ Казахстана поддержит это решение. Вместе мы естественно победим. Террористические банды, как я уже сказал, захватывают крупные инфраструктурные объекты. В частности, в Алматы захвачен аэропорт, около пяти самолетов, включая иностранные. Алматы подвергся нападению, разрушению, вандализму. Жители Алматы стали жертвами нападения террористов, бандитов. Поэтому наша обязанность, в том числе присутствующих здесь членов Совета безопасности Республики Казахстан принять все возможные действия для защиты нашего государства от внешней угрозы», – сказал Касым-Жомарт Токаев.