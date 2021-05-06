РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:42, 06 Май 2021 | GMT +6

    Данные по заболевшим коронавирусом и вакцинации озвучили в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за 5 мая зарегистрирован 651 случай коронавирусной инфекции, из них 577 случаев с симптомами и 74 без симптомов. Вакцинацию прошли более 238 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления общественного здоровья города выписано всего 417 пациентов, поступило 362.

    Итого в инфекционных стационарах (6060 коек) физически находится 3404 человека (89 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) всего – 231. На ИВЛ – 33, на неинвазивной ИВЛ – 65, High flow – занято 93 аппарата.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 4658 пациентов, из которых 591 бессимптомных, 4067 с легкой и со средней степенью тяжести.

    По информации городского управздрава, по состоянию на 6 мая за сутки в г. Алматы провакцинировано – 6311 человек. На 6 мая вакцину получили 238 606 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 30 292 человека. Казахстанской вакциной QazVac привито 2870 человек.

    3 мая осуществлена поставка китайской вакцины Sinopharm в объеме 30 000 доз (по 15 000 первого и второго компонента), привито 240 граждан. В Алматы, с 1 февраля, доставлено 302 985 доз вакцины «Спутник-V» (9 траншей). На сегодняшний день функционирует 214 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.

    Задействованы 315 прививочных бригад из 1282 человека. Остаток вакцины «Спутник-V», на сегодняшний день 64 379 доз первого компонента и 102 940 второго компонента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    Назначен руководитель аппарата акима Атырауской области
    Сегодня, 19:40
    Пьяная скандалистка напала на полицейского в Астане
    Сегодня, 19:22
    Елена Рыбкина стартовала с победы в WTA 1000
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!