Данные о возвращенных государству 5 млн га земли казахстанцы смогут увидеть на интерактивной карте

28 Декабря 2022, 12:37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Данные о 5 млн га земель, возвращенных в государственную собственность в этом году, можно будет увидеть на интерактивной карте. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент «Казинформ».

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутат Берик Дуйсенбинов выразил сомнения в этих цифрах.

«В этом году в государственную собственность возвращено 5,2 млн га сельхозугодий. Покажите нам эти возвращенные земельные участки. В этом плане мы прислушиваемся к мнению народа», - сказал Б. Дуйсенбинов.

В свою очередь, министр сельского хозяйства РК Ерол Карашукеев отметил, что в отношении возвращенных земельных участков на территории страны будет запущена интерактивная карта.

«В ближайшее время мы создадим интерактивную карту. Каждый из возвращенных участков по 5,2 млн га будет в открытом доступе», - сказал министр.