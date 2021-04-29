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    12:55, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Данные о ситуации с коронавирусом и вакцинации озвучили в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по состоянию на 29 апреля зарегистрировано 20 943 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 12 324, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 979,8. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели уменьшился с 1,4% до 1,1%.

    За последние сутки зарегистрировано 185 случаев КВИ, темп прироста – 0,9%: 146 симптомных (78,9%) случаев, 39 бессимптомных (21,1%) случаев. На сегодня выписаны с выздоровлением 13 995 человек, за сутки из стационара выписано 62 пациента, снято с домашней изоляции 48 человек.

    Кроме того, на сегодняшний день против коронавирусной инфекции первым компонентом привиты 130 661 лиц, вторым компонентом вакцинированы 19 072. С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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