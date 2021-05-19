Данные американских ученых о более 80 тысячах погибших от коронавируса в РК чрезмерно завышены - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данные американских ученых о более 80 тысячах погибших от коронавируса чрезмерно завышены. Об этом заявил на брифинге в СЦК первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, такое сообщение от авторов - ученых Института медицинских показателей и оценки - имело место быть о добавленной смертности, где они проводили тестирование гипотезы по добавленной смертности в период пандемии коронавирусной инфекции. В целом, мы понимаем, что ученые в своих работах используют различные методы обработки данных, строят свои так называемые «теоретические гипотезы» и на основе данных, достоверность которых, к сожалению, сегодня проверить не представляется возможным. В первую очередь хочу отметить, что соответствующего запроса от данного института к нам в РК, в Министерство здравоохранения не поступало», - сказал Марат Шоранов, отвечая на вопросы.

Представитель Минздрава согласился с тем, что добавленная смертность присуща всем государствам.

«В целом, исследователи правы в одном, что весь мир столкнулся с этой проблемой, и добавленная смертность характерна не только для нашей страны, но и практически для всех стран, в том числе и высокоразвитых. В целом данные, которые были приведены в данном исследовании, - о более 80 тысячах добавленных смертей за год в нашей стране - чрезмерно завышены. По нашим данным, эта цифра составляет около 28 200 случаев за прошлый год», - добавил Марат Шоранов.

Ранее в СМИ сообщалось, что Институт показателей и оценки здоровья IHME Медицинской школы Вашингтонского университета опубликовал исследование, согласно которому Казахстан находится на 20-м месте в мире по числу смертей от Covid-19. По данным института, в Казахстане от коронавируса умерли 81 696 человек. Всего же в мире, по подсчётам IHME, примерно 6,9 млн смертей от новой инфекции, что более чем в два раза превышает официальные цифры.