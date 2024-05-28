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    15:25, 28 Май 2024 | GMT +6

    Данный спор не влияет на инвестпозиции - глава Минэнерго об иске к операторам Кашагана

    нефть
    Фото: KMG

    Исковые требования к разработчикам нефтяного месторождения Кашаган прокомментировал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Вся информация является конфиденциальной, производится официальная процедура согласования, утверждения, решение судов. Данный спор никаким образом не влияет на инвестиционные позиции участников проекта. Идет согласование в рамках процедур, которые ограничены соответствующими соглашениями о конфиденциальности. Поэтому я не могу комментировать по данному вопросу, – сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы на брифинге в Правительстве.

    Глава Минэнерго заверил, что вся информация по мере возможности по данному спору будет размещаться на официальных ресурсах.

    Было отмечено, что речь идет о правах республики в части реализации соглашения о разделе продукции и этот спор носит чисто коммерческий характер.

    Напомним, в марте этого года компания NorthCaspian Operating Co. (NCOC) выплатила штраф за нарушения экологических норм в размере более 12 миллиардов тенге. Позже собщалось, что сумма иска к операторам Кашагана выросла до $150 млрд. 

     

    Теги:
    Нефть/газ Закон и право Суды Нефть
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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