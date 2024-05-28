Данный спор не влияет на инвестпозиции - глава Минэнерго об иске к операторам Кашагана

Исковые требования к разработчикам нефтяного месторождения Кашаган прокомментировал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Вся информация является конфиденциальной, производится официальная процедура согласования, утверждения, решение судов. Данный спор никаким образом не влияет на инвестиционные позиции участников проекта. Идет согласование в рамках процедур, которые ограничены соответствующими соглашениями о конфиденциальности. Поэтому я не могу комментировать по данному вопросу, – сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы на брифинге в Правительстве.

Глава Минэнерго заверил, что вся информация по мере возможности по данному спору будет размещаться на официальных ресурсах.

Было отмечено, что речь идет о правах республики в части реализации соглашения о разделе продукции и этот спор носит чисто коммерческий характер.

Напомним, в марте этого года компания NorthCaspian Operating Co. (NCOC) выплатила штраф за нарушения экологических норм в размере более 12 миллиардов тенге. Позже собщалось, что сумма иска к операторам Кашагана выросла до $150 млрд.