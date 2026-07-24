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    Данные о медосмотре водителей старше 65 лет будут автоматически поступать в МВД Казахстана

    Министерство внутренних дел разъяснило изменения в Закон «О дорожном движении», касающиеся прохождения обязательного медицинского осмотра водителями, передает Kazinform.

    авто автобусы
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Как сообщила заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Куралай Карина, требование о прохождении медицинского осмотра не является новым и действует с момента вступления Закона «О дорожном движении» в силу в 2014 году.

    Изменения связаны с интеграцией информационных систем Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел. Теперь сведения о прохождении обязательного медицинского осмотра будут автоматически передаваться между ведомствами.

    Для водителей старше 65 лет, а также водителей с инвалидностью сохраняется требование проходить обычный водительский медицинский осмотр один раз в два года.

    Результаты обследования будут автоматически отображаться в информационной системе МВД. Водителям не потребуется дополнительно предоставлять справки, обращаться за продлением водительского удостоверения или отдельно уведомлять органы внутренних дел.

    — Никаких новых бюрократических процедур не вводится. Все максимально просто, удобно и без лишних хлопот для водителей, — отметила Куралай Карина.

    В МВД также призвали блогеров и владельцев информационных площадок ответственно подходить к публикации сведений об изменениях законодательства.

    В ведомстве подчеркнули, что неточные трактовки могут вводить граждан в заблуждение, и рекомендовали руководствоваться только официальной информацией государственных органов.

    Ранее сообщалось о том, что водители старше 65 лет будут проходить медосмотр каждые два года в Казахстане.

    МВД РК Закон и порядок Полиция Водители Авто
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор