Данияр Есин освобожден от должности заведующего Ситуационным центром Совбеза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Есин Данияр Нурашович освобожден от должности заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Данияр Есин родился в 1981 году в Карагандинской области. Окончил Академию финансовой полиции РК, Казахстанско-российский университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Трудовую деятельность начал в 1998 году. В различные годы работал в Управлении по инвестициям и развитию города Астаны: занимал должности заместителя руководителя, руководителя. В 2016-2018 годы — руководитель Управления по делам религий города Астаны. С марта 2018 по июнь 2019 возглавлял Управление по делам общественного развития города Нур-Султана. В июне 2019 года был назначен вице-министром информации и общественного развития РК. 26 июня 2020 года был назначен п редседателем правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру».

Последняя должность - заведующий Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан (с 03.2021).