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Данияр Елеусинов лишился титула чемпиона мира

28 Декабря 2022, 09:46
Данияр Елеусинов лишился титула чемпиона мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) лишился титула чемпиона мира в полусреднем весе по версии Международной боксерской организации (IBO), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По состоянию на 27 декабря 2022 года, Елеусинов отсутствует в списке чемпионов мира на сайте IBO, хотя ранее его имя и фото находились в соответствующем разделе.

Кроме того, на авторитетном портале BoxRec.com чемпионский пояс в полусреднем дивизионе значится вакантным.

Свой последний на сегодняшний день поединок Данияр Елеусинов провел 18 декабря прошлого года в Астане, в нем он одержал победу единогласным решением судей над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем (15-3, 4 КО) и завоевал тот самый титул IBO.

Фото: sports.kz


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