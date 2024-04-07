Данияр Ашимбаев прокомментировал ситуацию с паводками в Казахстане

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал обращение Президента РК к гражданам по поводу ситуации с паводками, передает агентство Kazinform со ссылкой на его телеграм-канал.

— Токаев выступил с обращением по поводу паводковой ситуации, назвав ее «самым крупным бедствием по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет». Президент заверил, что направлены все необходимые силы и ресурсы на борьбу со стихией, пообещал компенсировать все потери граждан, пострадавших от наводнения. Будут брошены дополнительные силы военных и разблокирован госматрезерв. В общем, именно то, что должен сказать глава государства, страдающего от стихийного бедствия, — пишет Ашимбаев.

Правительству поручено оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба и разъяснить его всем пострадавшим. По мнению политолога, Президент прагматично отметил, что «суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу», поскольку, с одной стороны, есть опыт завышения потерь, а с другой — есть фактор незарегистрированного имущества.

— Вместе с тем, Токаев допустил шпильку в адрес правительства, отметив, что оно «активизировало усилия» только после президентской критики и указаний. Отметив, что вопрос подготовки к паводковой ситуации рассматривался на заседания правительства 8 августа, 9 января (под руководством Смаилова) и 20 февраля (под руководством Бектенова). На последнем заседании МЧС сообщило, что ими «проведен необходимый комплекс мероприятий по подготовке к паводковому периоду». Но при этом констатировал: «С 2017 года каждые 3 года утверждались дорожные карты. Их реализация показала свою эффективность частично. Большая часть мероприятий не выполнялась и переносилась в следующую дорожную карту. Причина — отсутствие должного финансирования всех предусмотренных мер. Было лишь точечное подкрепление отдельных мероприятий. В результате — последняя дорожная карта (2021–2023 г.) реализована только на 58%, не исполнено 92 мероприятия», — говорит Д. Ашимбаев. — Премьер, заслушав глав МЧС, МЭПР, МВРИ, Минтранса и 3 акимов, дал многочисленные поручения. Но, по факту, несмотря на наличие всей необходимой информации, очень многое так и не было сделано — по линии правительства, министерств, акиматов.

Он также отметил, что если в минувшем году правительственная комиссия по подготовке и прохождению паводкового периода была образована 30 января, то в нынешнем — Республиканский штаб был создан только 30 марта, после поручения президента — уже в разгар паводков. Противопаводковая комиссия заранее была образована только на уровне Министерства водных ресурсов и ирригации (при этом сам министр вошел в число тех, кто получил строгий выговор от Главы государства).

— Сказать, чтобы информация не поступала и докладывалась, очень сложно. Если посмотреть на доклады министров 20 февраля, то все проблемы были озвучены. Вместе с тем, проблема качества управления в этой сфере стала очень напряженной. Добавим, что решениями главы государства в 2020 г. было восстановлено ранее упраздненное МЧС, а в 2022 г. создано Министерство водных ресурсов и ирригации. То есть, необходимые шаги по повышению качества управления в этих сферах были сделаны, но качественной системой им еще предстоит стать, — говорится в посте.

Политолог отмечает, что за год сменились уже три министра по ЧС и, как известно, отставки не были связаны с хорошей работой ведомства. 30 марта Касым-Жомарт Токаев, как известно, подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм.

6 апреля он заявил: «Мы должны извлечь все уроки из этих масштабных паводков. Их немало, начиная от недостатков в организационных мерах предупреждения природных катаклизмов, дефицита кадров водников и заканчивая нашим пренебрежительным отношением к природе».