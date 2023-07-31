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Данияр Ахметов возглавил управление по развитию языков Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
31 Июля 2023, 10:39
Данияр Ахметов возглавил управление по развитию языков Алматинской области Фото: gov.kz

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматинской области и по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы Данияр Ахметов назначен на должность руководителя управления по развитию языков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данияр Ахметов родился в 1984 году. В 2006 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «Юрист», в 2015 году – университет Шеффилда в Великобритании по программе «Болашақ», где освоил специальность «Магистр международных отношений».

Трудовую деятельность начал в 2005 году инспектором Счетного комитета.

В разные годы работал главным специалистом Министерства индустрии и торговли, экспертом Агентства по регулированию и надзору финансового рынка, начальником управления Министерства экономического развития и торговли, заместителем директора департамента этого же ведомства, советником первого заместителя Премьер-Министра, заместителем заведующего отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра, заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра, советником Премьер-Министра, инспектором Администрации Президента РК, заместителем руководителя аппарата акима города Алматы.

Ранее был советником акима Алматинской области. До этого времени занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Алматинской области.


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