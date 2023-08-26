КОПЕНГАГЕН. КАЗИНФОРМ - Дания вводит запрет на сожжение Корана на законодательном уровне. Об этом сообщил министр юстиции Петер Хуммельгаард, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Правительство не приняло возражения некоторых оппозиционных партий страны, которые заявляли, что такой запрет нарушит свободу слова.

«Законопроект запрещает ненадлежащее обращение с объектами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины», - заявил журналистам Петер Хуммельгаард.

Он добавил, что законопроект коснется акций сожжения и других видов осквернений в общественных местах.

«Законопроект предусматривает ответственность, например, за публичное сжигание Корана, Библии или Торы. Я принципиально считаю, что существуют более цивилизованные способы выражения своих взглядов, чем сжигание вещей», - сказал он.

Согласно законопроекту, лица, признанные виновными в ненадлежащем обращении с объектом, имеющим большое религиозное значение, могут быть оштрафованы или приговорены к тюремному заключению на срок до двух лет, пишет NY Times.

Дании пришлось принять такие меры в связи с многочисленными инцидентами, произошедшими в последние месяцы, когда люди публично сжигали или оскверняли копии Корана в Дании и в Швеции. Эти действия вызвали возмущение в нескольких мусульманских странах, которые потребовали от стран Северной Европы запретить такого рода акции.

На прошлой неделе Швеция подняла уровень террористической угрозы до второго, впервые с 2016 года, из-за опасений нападений со стороны людей, возмущенных этими действиями.

Напомним, такие акции проходят в Швеции, Дании и Нидерландов еще с прошлого года. Тогда Управление по делам религий Турции возмутилось из-за подобных инцидентов в Стокгольме и Гааге. Главная прокуратура Анкары даже возбудила уголовное дело в отношении тех, кто ранее совершал акты по сожжению Корана в Швеции, Дании и Нидерландах.

Недавно Коран в Дании вновь сожгли. Также это сделали и у здания парламента Швеции.

В Пакистане отреагировали на это акциями сожжения церквей.