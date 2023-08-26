Дания вводит запрет на сожжение Корана
Правительство не приняло возражения некоторых оппозиционных партий страны, которые заявляли, что такой запрет нарушит свободу слова.
«Законопроект запрещает ненадлежащее обращение с объектами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины», - заявил журналистам Петер Хуммельгаард.
Он добавил, что законопроект коснется акций сожжения и других видов осквернений в общественных местах.
«Законопроект предусматривает ответственность, например, за публичное сжигание Корана, Библии или Торы. Я принципиально считаю, что существуют более цивилизованные способы выражения своих взглядов, чем сжигание вещей», - сказал он.
Согласно законопроекту, лица, признанные виновными в ненадлежащем обращении с объектом, имеющим большое религиозное значение, могут быть оштрафованы или приговорены к тюремному заключению на срок до двух лет, пишет NY Times.
Дании пришлось принять такие меры в связи с многочисленными инцидентами, произошедшими в последние месяцы, когда люди публично сжигали или оскверняли копии Корана в Дании и в Швеции. Эти действия вызвали возмущение в нескольких мусульманских странах, которые потребовали от стран Северной Европы запретить такого рода акции.
На прошлой неделе Швеция подняла уровень террористической угрозы до второго, впервые с 2016 года, из-за опасений нападений со стороны людей, возмущенных этими действиями.
Напомним, такие акции проходят в Швеции, Дании и Нидерландов еще с прошлого года. Тогда Управление по делам религий Турции возмутилось из-за подобных инцидентов в Стокгольме и Гааге. Главная прокуратура Анкары даже возбудила уголовное дело в отношении тех, кто ранее совершал акты по сожжению Корана в Швеции, Дании и Нидерландах.
Недавно Коран в Дании вновь сожгли. Также это сделали и у здания парламента Швеции.
В Пакистане отреагировали на это акциями сожжения церквей.